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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de dış cephe aydınlatmasında yeni dönem | Son dakika haberleri

        İzmir'de dış cephe aydınlatmasında yeni bir düzenleme geliyor

        İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak, karbon ayak izini azaltmak ve kent estetiğini gözetmek amacıyla kent genelindeki binaların dış cephe aydınlatmalarında düzenlemeye gidiyor. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandıktan sonra hayata geçecek düzenlemeyle binaların cephe aydınlatmalarının kısılması ve kapatılması zorunlu olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:46
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        İzmir'de dış cephe aydınlatmasında yeni dönem
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın "Sürdürülebilir İzmir Vizyonu" doğrultusunda kent genelinde çevre ve insan sağlığını korumak, karbon ayak izini azaltmak ve kent estetiğini gözetmek amacıyla önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirecek.

        Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği doğrultusunda meslek odaları ve üniversitelerin görüşünü alarak hazırlanan binaların dış cephelerinin aydınlatması ile ilgili uyulacak kriterleri içeren "İzmir Bina Dış Cephe Aydınlatmaları Uygulama Esasları Taslağı" önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayının ardından yürürlüğe girecek.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan taslakta İzmir dört bölgeye ayrıldı. Her bir bölge özelinde ulusal standartlara uygun renk sıcaklığı, ışık akısı, ışık şiddeti, kaynak yoğunluğu, yüzey parıltısı değerleri belirlendi.

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        Üçüncü bölgede kentsel kullanım alanları olan İzmir Körfezi'ne, belediyenin yetki ve sorumluluğundaki meydanlara bakan binalar, özellik arz eden yapılar, çok yüksek yapılar ile turizm alanlarındaki yapılar yer alıyor. Bu bölgedeki yapılar da ayrıca kendi içinde gruplara ayrıldı ve her bir grup için uyulması gereken zorunlu kriterler belirlendi.

        Uygulama ile birlikte mevut binalardaki dış cephe aydınlatmaları belirlenen kriterlere göre yeniden düzenlenecek. Ayrıca dış cephe aydınlatmalarının 23.00-02.00 saatleri arasında kısılması, 02.00'den sonra da kapatılması zorunlu hale getirilecek.

        Karartma ve kapatma uygulamalarıyla enerji tasarrufu da sağlanması amaçlanıyor. Aksi uygulamaların tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanacak. Yeni yapılacak aydınlatmalı binalar için hazırlanacak dış cephe aydınlatma projesi ilçe belediyesine sunulacak ve binanın ruhsatlandırma aşamasında önemli kriter olacak.

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