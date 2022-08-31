Dini nikahlı koca dehşeti: 51 yerinden bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde, dini nikahlı eşiyle kıskançlık meselesi yüzünden tartışan kadın ilk önce darp edildi, daha sonra 51 yerinden bıçaklandı. Durumu ağır olduğu öğrenilen tahlisiz kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi 2250 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Havva Ç. (20) dini nikahlı eşi E.D. ile misafirliğe gitti. Burada kıskançlık nedeniyle Havva Ç. ile E.D. tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından evden çıkmak isteyen Havva Ç'yi bıçakla rehin alan E.D, ilk önce darp etti, daha sonra bıçakla saldırarak yaraladı. Çığlık seslerini duyan vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÖNCE DARP ETTİ DAHA SONRA DEFALARCA BIÇAKLADI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Havva Ç, ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; burada tedavi altına alınan Havva Ç'nin 51 yerinde bıçak darbesi olduğu tespit edildi.
Dini nikahlı eşi tarafından önce darp edilen daha sonra da bıçakla yaralanan tahlisiz kadının hastanede yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.
POLİS, SAKLANDIĞI EVDE YAKALADI
Olayın ardından suç aleti ile birlikte kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheli E.D'nin saklandığı adresi tespit etti. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli E.D, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, Diyarbakır'dan boşanma aşamasındaki eşini terk edip İzmir'e geldiği öne sürülen Havva Ç'nin 4 ay önce E.D. ile tanışıp dini nikah ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.
*Haberin ilk görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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