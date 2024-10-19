İzmir'de derede cansız beden bulundu
İzmir Karşıyaka'da bir derede yaşlı erkeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir derede erkek cesedi bulundu.
Mavişehir Mahallesi'nde Peynircioğlu Deresi'nde ceset gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Rüstem Oğraş'a (65) ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.