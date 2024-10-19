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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de derede cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        İzmir'de derede cansız beden bulundu

        İzmir Karşıyaka'da bir derede yaşlı erkeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 00:36 Güncelleme: 19.10.2024 - 00:37
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        Derede cansız beden bulundu
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir derede erkek cesedi bulundu.

        Mavişehir Mahallesi'nde Peynircioğlu Deresi'nde ceset gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Rüstem Oğraş'a (65) ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #karşıyaka
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