İzmir'de deprem mi oldu? Sorusu depremi hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre; saat 19:09 sularında merkez üssü Manisa Kırkağaç'ta 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.1 km olarak ölçüldü.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD'dan gelen açıklama şöyle; Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz.



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMİ 2020

2020.02.18 19:09:22 39.1057 27.8238 12.1 -.- 5.2 4.9 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 18:04:09 34.7780 26.5157 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.02.18 17:16:56 38.2455 38.7468 9.0 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 17:09:13 38.3348 39.0813 6.3 -.- 0.8 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 17:07:23 39.0507 27.8648 5.0 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 17:01:09 38.3872 39.1423 4.6 -.- 0.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 16:59:42 38.4368 39.3927 6.4 -.- 1.9 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 16:51:10 39.0072 29.6415 5.2 -.- 2.2 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2020.02.18 16:40:50 38.1805 30.7990 5.0 -.- 1.9 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel

2020.02.18 16:22:15 38.0813 28.1198 9.5 -.- 1.0 -.- BICAKCI-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2020.02.18 16:08:54 38.3048 39.1207 13.4 -.- 1.7 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.02.18 16:06:38 39.0053 27.8817 2.1 -.- 1.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:44:05 38.1955 38.7817 18.9 -.- 2.0 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 15:42:36 38.3418 30.8852 2.4 -.- 1.3 -.- YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2020.02.18 15:27:18 39.0002 27.9122 5.0 -.- 1.5 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:21:06 39.0618 27.8158 12.2 -.- 1.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:20:14 39.0038 27.8962 5.0 -.- 2.0 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:15:04 38.2602 38.8972 19.2 -.- 1.2 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel