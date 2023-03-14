İzmir'de kaç deprem konutu teslim edildi?

Türkiye, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. 5 milyon 4 bin bağımsız bölümün incelendiği, 821 bin 302 bağımsız bölüm, 279 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğu açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta hasarlı binaların ağır hasarlı statüsüne alınarak yıkılacağını ve toplamda 653 bin konutun yapılacağını duyurdu.

TOKİ tarafından ihaleleri yapılan binaların yapımına geçtiğimiz günlerde başlandı. Bu gelişmeler yaşanırken akıllara 30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan depremin ardından inşasına başlanan deprem konutları geldi.

5 BİN 61 KONUTUN 2 BİN 245'İ TESLİM EDİLDİ

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 58 bina yıkılırken bin 572 bağımsız bölümün de ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık durumda olduğu belirlendi.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; bin 404'ü Bayraklı Merkez ve 3 bin 657'si rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5 bin 61 konut, 357 iş yeri, anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ile genel altyapı işlerinin ihaleleri yapıldı.

İNŞAAT 2021'DE BAŞLADI

TOKİ tarafından yapım ihaleleri gerçekleştirilirken Ocak 2021'de inşaat çalışmalarına başlandı.

Bayraklı Merkez'de yer alan bin 404 konut ile 289 iş yerinin tamamı; rezerv alanda ihale edilen 3 bin 657 konut ve 68 iş yerinden 841 konut ile 8 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

2 BİN 357 KONUTTA İSKAN İŞLEMİ SÜRÜYOR

2 bin 357 konut ile 35 iş yerinin inşaatı tamamlanırken, abonelik ve iskan işlemlerine devam ediliyor. 459 konut ve 25 iş yerinin ise inşaatı sürüyor. Sosyal donatı kapsamındaki anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi ve 2 caminin inşaatları da devam ediyor.

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