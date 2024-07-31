İzmir'de cinayet: Evinde kendi tüfeğiyle öldürüldü

REKLAM advertisement1

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; Goncalar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında ikamet eden Osman Şahin (45) ile evine gelen kişi ya da kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Kavgaya dönüşen olayda Şahin, evde kendisine ait ruhsatlı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI Şahin'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.