İzmir'de birçok caminin hoparlöründen korsan olarak müzik yayınının yapıldığı olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl eski yöneticisi olduğu öğrenilen Banu Özdemir gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanan Banu Özdemir'e tahliye kararı çıktı.

Tahliyesine karar verilen Banu Özdemir'in 6 Ekim'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.