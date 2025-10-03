Habertürk
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de boşa akan su tepkisi! | Son dakika haberleri

        İzmir'de mahallelinin patlayan su borusu tepkisi: İki haftadır su boşa akıyor

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle evlerine su sızan mahalleli, günlerdir çözüm beklediklerini söyledi. Kuraklık yaşayan kentte tonlarca suyun boşa aktığını belirten bir mahalle sakini, "Evimiz çökecek diye korkuyoruz. İki haftadır bu şekildeyiz ve su israfı oluyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:06 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:06
        • 1

          İzmir'in Karabağlar ilçesi İhsan Alyanak Mahallesi'nde bir sokakta patlayan borudan sızan su evlere girdi. Evlerin duvar ve tavanlarında hasar oluşurken, mahalle sakinleri İZSU ekiplerinin günlerdir sorunu çözmediğini iddia ederek tepki gösterdi.

        • 2

          Mahalle sakinleri, defalarca ihbarda bulunmalarına rağmen İZSU'nun yalnızca kayıt alıp herhangi bir çalışma yapmadığını ileri sürdü.

        • 3

          Su baskını nedeniyle duvar ve tavanlarında çatlaklar oluştuğunu belirten ev sahibi Hilal Çakmak, "Arıyoruz, 'Geleceğiz' diyorlar ama gelmiyorlar. Evin durumu ortada, komple su içinde. Her an çökebilir diye korkuyoruz, çocuğumuz var. İki haftadır bu şekildeyiz ve su israfı oluyor. Gece sular kesiliyor, gündüz geliyor ama böyle boşa akıyor" dedi.

        • 4

          Mahalle sakini Veysel Koral ise "10-12 gün oldu. Telefonla bildiriyoruz ama ne gelen var ne giden. En son geldiler, baktılar, ‘Acil değil' deyip gittiler. Evler ne halde görüyorsunuz. Barajlarda da su kalmadı, yağmur yağmıyor ama burada su boşa gidiyor" diye konuştu.

        • 5

          Gökhan Saralcı da aynı sorunla karşılaştıklarını dile getirerek, "3-4 gün önce aradım, bugün yine aradım. Hep ‘Kayıt oluşturduk' diyorlar. Komşumuzun evinin hali ortada. Bir de barajlarda yüzde 4-5 su kaldı deniyor ama burada tonlarca su boşa akıyor" ifadelerini kullandı.

        • 6

          Bir diğer mahalle sakini Fatma Karataş ise, "Su gelip arka balkondan girdi. Boru olmasa bizim eve de girecekti. Biz susuzluk çekiyoruz ama burada sular boşa gidiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

        • 7

          Mahalle sakinleri, evlerde oluşan hasarın giderilmesini ve su kaçağının bir an önce onarılmasını isteyerek yetkililere çağrıda bulundu.

