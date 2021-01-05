Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem3. Sayfa

İzmir'de bir eve ateş açıldı: 1'i ağır 2 çocuk yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, Erol S.(28) ve Ömer S.(54) husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evine rastgele ateş açtı. Olayda, kurşunların isabet ettiği K.C.K.(15) ağır yaralanırken, kardeşi D.K.(6) hafif şekilde yaralandı. Polis, kayıplara karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

05.01.2021 - 06:07 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de bir eve ateş açıldı: 1'i ağır 2 çocuk yaralı
DHA

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Murat Mahallesi 2505 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erol S.(28) ve Ömer S.(54) husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evinin bulunduğu sokağa araçla geldi. Araç içerisinden, ellerindeki tabanca ile rastgele ateş eden ikili hızla olay yerinden uzaklaştı.

O sırada sokak üzerinde bulunan, K.C.K. ve D.K.'ya kurşunlar isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan çocukları gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iki çocuğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan, K.C.K.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayda yaralanan, D.K.'nın ise bacağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Polise yakalanınca böyle tepki gösterdi: Şanssız kız diye çekin
Polise yakalanınca böyle tepki gösterdi: Şanssız kız diye çekin
Virüs nedeniyle işten ayrılan öğretmen büyük ikramiyeyi kazandı
Virüs nedeniyle işten ayrılan öğretmen büyük ikramiyeyi kazandı
Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar
Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar
Ayrılıktan sonra bakın ne yaptı! Olay oldu
Ayrılıktan sonra bakın ne yaptı! Olay oldu
Kısıtlamayı ihlal eden sürücüye ceza yağdı
Kısıtlamayı ihlal eden sürücüye ceza yağdı
Kastamonu'da ölümlü kaza
Kastamonu'da ölümlü kaza
İzmir'de sağanak yağış su baskınlarına yol açtı
İzmir'de sağanak yağış su baskınlarına yol açtı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR kazası
Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR kazası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X