AA

İzmir'de madde bağımlısı tarafından bıçaklanan Doğancan Kalkan, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Genç için bugün taraftarı olduğu Göztepe'nin sahası Gürsel Aksel Stadyumu'nda tören düzenlendi.

Bornova Belediyesi'nde çalışan Doğancan Kalkan (27),18 Ağustos'ta Bornova Malazgirt İlkokulu yakınlarında gasp girişiminde bulunan madde bağımlısı M.A.G. tarafından bıçakla yaralandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kalkan, yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan M.A.G. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Doğancan Kalkan için taraftarı olduğu Göztepe'nin sahası Gürsel Aksel Stadyumu'nda bugün tören düzenlendi. Göztepe taraftarlarının da katıldığı törende gencin yakınları gözyaşı döktü. Kalkan'ın cenazesi, daha sonra Eski Bornova Mezarlığı'nda defnedildi.