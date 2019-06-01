İzmir'in Urla ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, kırmızı ışık ihlali yapıp başka bir polis aracıyla çarpıştı

İskele Mahallesi'nden Urla merkeze doğru seyreden E.Ö. (40) yönetimindeki otomobil, Uğur Mumcu Kavşağı’nda uygulama yapan trafik polislerinin "dur" ihtarına uymadı.

Kırmızı ışık yanmasına rağmen Urla Uğur Mumcu Kavşağı’ndan geçmeye çalışan araç, o sırada kavşağa giren resmi polis otosuna çarptı.

AA'nın haberine göre; E.Ö’nün yapılan kontrollerinde alkollü olduğu ve ehliyetinin daha önceden yeni alkollü araç kullanmaktan dolayı 2 yıl süreyle iptal edildiği tespit edildi.