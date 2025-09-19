İzmir'de ağacın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle çocuk parkında devrilen ağacın altında kalan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı
İnönü Mahallesi Şirin Sokak'taki çocuk parkında bulunan yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki karabiber ağacı rüzgarın etkisiyle bankta oturan 2 kadının üzerine devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Cevriye A. (82) ile Nadire Ç. (72), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu ağacın altından çıkarıldı.
Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.