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        Haberler Gündem İzmir'de ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele saldıran 15 şüpheliden 10'u tutuklandı

        İzmir'de ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele saldıran 15 şüpheliden 10'u tutuklandı

        İzmir'de, ABD savaş gemisinde görevli askerin başında çarşıda gezdiği sırada bir grup tarafından çuval geçirilme vakasında 10 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 19:33 Güncelleme: 03.09.2024 - 19:33
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        Çuval vakasına 10 tutuklama
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        İzmir'de, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele yönelik fiziki saldırıya ilişkin gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
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        Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 15 zanlı, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dün, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2'si kadın, 13'ü erkek 15 kişilik grup, ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunmuştu.

        Polis, olayın ardından 15 kişiyi gözaltına almıştı.

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        #İzmir çuval
        #haberler
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