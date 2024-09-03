İstanbul Avcılar'da iş yerine 11 gün arayla ikinci saldırı - En Son Haberler

İstanbul Avcılar'da iş yerine 11 gün arayla ikinci saldırı - En Son Haberler

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Avcılar'da 11 gün önce motosikletli iki kişi tarafından kurşunlanan telefoncu dükkanına tekrar silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının şüphelilerini yakalama çalışmaları sürüyor.

SAAT 04.00 SULARINDA Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler caddede bulunan telefoncu dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI REKLAM Günün erken saatlerinde yaşanan saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

11 GÜN SONRA YENİDEN KURŞUNLANDI Aynı telefoncu dükkanı ve yanındaki kuyumcu dükkanı 22 Ağustos Perşembe günü motosikletli iki kişi şüpheli tarafından kurşunlanmıştı. 11 gün sonra aynı iş yeri tekrar kurşunlandı.