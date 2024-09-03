Avcılar'da iş yerine 11 gün arayla ikinci saldırı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde korku anları... İlçede 11 gün önce silahlı saldırıya maruz kalan telefoncu dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu
Avcılar'da 11 gün önce motosikletli iki kişi tarafından kurşunlanan telefoncu dükkanına tekrar silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının şüphelilerini yakalama çalışmaları sürüyor.
SAAT 04.00 SULARINDA
Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler caddede bulunan telefoncu dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Günün erken saatlerinde yaşanan saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
11 GÜN SONRA YENİDEN KURŞUNLANDI
Aynı telefoncu dükkanı ve yanındaki kuyumcu dükkanı 22 Ağustos Perşembe günü motosikletli iki kişi şüpheli tarafından kurşunlanmıştı. 11 gün sonra aynı iş yeri tekrar kurşunlandı.