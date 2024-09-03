Son dakika haberi Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu Şenol Güneş'e emanet edildi.

Geçen günlerde İstanbul'a gelen 72 yaşındaki teknik direktör, Ertuğrul Doğan ile bugün ikinci bir görüşme daha gerçekleştirdi.

HT Spor'dan Onur Nizamoğlu'nun haberine göre Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş bütün şartlarda anlaşma sağladı.

Bordo-mavili kulüp, yaptığı paylaşım ile beşinci Şenol Güneş döneminin resmen başladığını da duyurdu.

Trabzonspor'un paylaşımında "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş" ifadelerine yer verildi.

Şenol Güneş yarın 18.30'da Trabzon'da olacak.