İzmir'deki vinç faciasında iddianame!

DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, otel inşaatı sırasında kule vincin devrilmesiyle 6 işçinin hayatını kaybettiği kazada iddianame hazırlandı. İddianamede, 7 şüpheli hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Bornova'da Kamil Tunca Caddesi'nde bir otel inşaatında, geçen yıl 30 Aralık'ta saat 17.30 sıralarında kule vinç, yükseltme çalışmaları sırasında devrildi. Vincin arka ağırlığı işçi yatakhanesi olan konteynerlerin üzerine düştü. Vincin yükseltilmesi işini yapan Aslan Akkaya (38), Ali Şükrü Duru (41) ve Ümit Kara (39) ile konteynerde kalan Fesih Çiftçi (32), Yıldırım Sarı (38) ve Baykal Gündüz (28) hayatlarını kaybetti. Mücahit Çiftçi, Deniz Ayaz ve Haci Kent ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cenazeler otopsinin ardından memleketlerinde toprağa verildi.

Olayın ardından inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi (34), şantiye şefi Muhammet Yolçi (30), iş güvenliği sorumlusu Fikret Kamil Aydın (39) ile vinç sahibi İrfan Kasırga (30), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA CEZA İSTENDİ Yürütülen soruşturmanın ardından 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; Emrullah Yolçi, Muhammet Yolçi, Fikret Kamil Aydın ve İrfan Kasırga'nın yanı sıra firmanın ortağı Alim Emiroğlu (39), ölen işçilerin bağlı olduğu taşeron firmanın sahibi Naci Özel (43) ve kule vinç firma sahibi Savaş Akkaya (43) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İSTİRAHATTEKİ İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ İddianamede, kazanın oluşu hakkında bilgiler yer aldı. Olay günü, kule vincin 110 metre yükseklikten 116 metreye yükseltilmesi işinin Aslan Akkaya ve Ali Şükrü Duru tarafından yapıldığı, 2 işçinin vinci yükseltmede kullanılan teleskobun etrafındaki çalışma platformunda çalıştıkları belirtildi. Kule vinç operatörü Ümit Kara'nın ise hemen üstlerinde operatör kabininde kule vinci yükseltilmesi işini yapan çalışanların talimatlarına göre, yükseltmede kullanılan 2 adet mastı kaldırma işini yaptığı belirtildi. Kule vincin, kanca ucuna denge ağırlığı takılmaması, teleskopun bağlantı pimlerinin ve birbirine eklenen 2 adet mastın pimlerinin vincin alt kısımlarına eksiksiz olarak monte edilmemesi ve kulenin hareket ettirilen bölümünün uygun şekilde inşaata tam olarak sabitlenmemesi nedeniyle yükseltme işi yapılırken, mastlarında mekanik gerilme ve burulma etkisiyle yaşanan deformasyon sonucu üst donanımlarının devrildiği de iddianamede belirtildi.

"ÇALIŞANLARIN BULUNMASI ENGELLENMEMİŞ" İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, dosya içeriğinde kule vincin yükseltilmesi işi esnasında bu konularda yeterli bilgiye sahip ve uzmanlığı bulunan teknik 1 kişinin görevlendirilmediğinin anlaşıldığının altı çizildi. Aslan Akkaya ve Ali Şükrü Duru'ya kule vinç tamiri, tadili ve kontrolünün yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitim verildiğine dair herhangi bir sertifika bulunmadığı da raporda yer buldu. Duru ile Akkaya'nın emniyet kemeri kullanmadıkları, kule vinçten bağımsız olarak dikey yaşam hattı tesis edilmediğine de yer verildi. İnşaat iş yerinde, barınma yeri olarak tesis edilen alanın kule vincin hemen alt kısmında olduğu, kazaya maruz kalan işçilerin bulundukları konteynerin kule vinç gövdesine olan uzaklığının yaklaşık 5 metre olduğunun tespit edildiği de raporda yer aldı. Kule vinç kaldırma işi esnasında alt kısımda çalışanların bulunmasının engellenmediği, mesai bitimi olan saat 17.00'den sonra işçilerin konteynerde bulunma olasılığının yüksek olduğu saatte kule vincin yükseltilmesi işine devam edildiğinin altı çizildi.

"YÜKÜMLÜLÜKLER FİRMAYA AİT" Raporda Emrullah Yolçi ve Alim Emiroğlu ile şantiye şefi olduğu anlaşılan Muhammed Yolçi bakımından yapılan değerlendirmede, kule vinç yükseltme işlemi teknik ve iş güvenliği yönünden hatalı şekilde yapılmasına ve kule vincin yükseltilmesi işi esnasında bu konularda yeterli bilgiye sahip ve uzmanlığı bulunan teknik kişinin görevlendirilmemiş olmasına rağmen söz konusu duruma müdahale edilmediğinin, kule vinç yükseltilmesi işi kazazedelerin inisiyatifine bırakıldığının altı çizildi. Kiralık olan kule vincin teknik yönden uygunluğu ve periyodik kontrolünün yapılmasının sağlanması yükümlülüklerinin inşaat firmasına ait olduğuna da vurgu yapıldı. Olayın meydana geliş tarzından iş yerinde gerekli iş disiplini ve organizasyonun sağlanmadığı, çalışan işçilerin kendi inisiyatifinde bırakıldığı, güvenli çalışmanın sağlanabilmesi için gerekli takip ve denetimin yapılmadığı raporda yer aldı. Bu sebepten asıl işveren olan inşaat firmasının iş yerinde denetim, gözetim ve kontrol yükümlüğünü yerine getirmediği iddianamede yer aldı.

"İŞÇİLER TEKNİK YÖNDEN ETKEN DEĞİL" Hayatlarını kaybeden Ümit Kara, Fesih Çiftçi, Yıldırım Sarı, Baykal Gündüz ve yaralanan işçiler Mücahit Çiftçi, Deniz Ayaz ve Haci Kent'in vincin yükseltilmesi işinde görevli çalışanların talimatlarını yerine getirdiği, vincin devrilmesine neden olacak herhangi bir eyleminin olmadığı ve herhangi bir iş güvenliği kuralını ihmal yahut iptal etmedikleri vurgulandı. Bu nedenle kazazede işçilerin, kendilerinin, olaya maruz kalmalarında teknik yönden etken olmadıkları belirtildi. Açıklanan nedenlerden ötürü Alim Emiroğlu, Emrullah Yolçi, Muhammed Yolçi, Savaş Akkaya ve Aslan Akkaya'nın teknik yönden doğrudan etken olduklarının altı çizildi. Ölen Ali Şükrü Duru'nun teknik yönden dolaylı etken olduğu da raporda yer aldı. Bilirkişi raporunda Fikret Kamil Aydın ve İrfan Kasırga'nın kazanın meydana gelmesinde teknik yönden etken olmadıkları belirtildi, Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede bu şüphelilerin de olayın meydana geliş şekli dikkate alındığında kusurlu olduklarının değerlendirildiği ve haklarında kamu davası açmak için yeterli şüphenin mevcut olduğuna vurgu yapıldı.