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        Haberler Gündem İzmir'de 54 kaçak göçmen yakalandı, 34 kaçak göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir'de 54 kaçak göçmen yakalandı

        İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 32'si çocuk 54 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı; Karaburun ilçesi açıklarında ise 2 can salındaki 15'i çocuk 34 kaçak göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 00:43 Güncelleme: 17.10.2024 - 00:43
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        İzmir'de 54 kaçak göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.56'da Çeşme ilçesi açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik botta bulunan 32'si çocuk 54 kaçak göçmeni yakaladı.

        Öte yandan, aynı gün saat 12.00'de Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye giderek 15'i çocuk 34 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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