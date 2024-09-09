Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de 3 noktada çıkan orman yangını söndürüldü | Son dakika haberleri

        İzmir'de 3 noktada çıkan orman yangını söndürüldü

        İzmir Seferihisar'da bulunan Belen Tepesi'ndeki ormanda yangın çıktı. 3 ayrı noktada çıkan alevler, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 06:31 Güncelleme: 09.09.2024 - 06:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de 3 noktada çıkan orman yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Seferihisar'daki ilk yangın, saat 20.00 sıralarında Çolak İbrahim Bey Mahallesi Belen Tepesi'nde bulunan ormanda çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

        Alevler yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınırken, bu sırada aynı bölgede 2 farklı noktada da yangın çıktı.

        YANGINLARLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Yangınlar saat 23.30 sıralarında ekiplerin ve gönüllü vatandaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Jandarma, yangınlarla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #SEFERİHİSAR
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 4 asker şehit oldu
        Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 4 asker şehit oldu
        Kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklandı!
        Kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklandı!
        Balık tutacakken kabusu yaşadılar!
        Balık tutacakken kabusu yaşadılar!
        Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Trump'tan Putin'e: Kırıldım
        Trump'tan Putin'e: Kırıldım
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Habertürk Anasayfa