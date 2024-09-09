İzmir'de 3 noktada çıkan orman yangını söndürüldü
İzmir Seferihisar'da bulunan Belen Tepesi'ndeki ormanda yangın çıktı. 3 ayrı noktada çıkan alevler, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü
İzmir Seferihisar'daki ilk yangın, saat 20.00 sıralarında Çolak İbrahim Bey Mahallesi Belen Tepesi'nde bulunan ormanda çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Alevler yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınırken, bu sırada aynı bölgede 2 farklı noktada da yangın çıktı.
YANGINLARLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yangınlar saat 23.30 sıralarında ekiplerin ve gönüllü vatandaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Jandarma, yangınlarla ilgili inceleme başlattı.