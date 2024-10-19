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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de 2 motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        İzmir'de 2 motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

        İzmir Torbalı'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 06:45 Güncelleme: 19.10.2024 - 06:48
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        Motosikletlerin kafa kafaya çarpışması kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
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        İzmir'in Torbalı ilçesinde, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Serdar Demirel (17) yaşamını yitirdi, Ali Altuntaş ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'da yer alan habere göre; kaza, dün akşam saatlerinde Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Demirel yönetimindeki motosiklet, Ali Altuntaş yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

        SÜRÜCÜLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Serdar Demirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Ali Altuntaş ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Altuntaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Serdar Demirel'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        FECİ KAZA ANBEAN KAMERADA

        Öte yandan, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Torbalı
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