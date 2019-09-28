Alınan bilgiye göre; İzmir'in Çeşme ilçesinde Altınkum, Uçburun ve Eğri Liman açıklarında 3 lastik botta kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik unsurları harekete geçti.

Durdurulan botlarda, 51 Afganistan, 42 Kongo, 28 Suriye, 11 Orta Afrika, 3 Filistin, 2 Pakistan, 2 Mali, 1 Angola, 1 Togo, 1 İran ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere 143 kaçak göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.