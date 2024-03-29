İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla aranan şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki İ.N, ailesine, ziyaret için eve gelen 49 yaşındaki T.A'nın kendisini taciz ve tehdit ettiğini anlattı.
Durumu polise bildiren aile, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Bayraklı ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edilen T.A. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.