DHA

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Kasım 04.30 sıralarında Seferihisar ilçesi Sığacık Kokar Koyu açıklarında içinde bir grup kaçak göçmen bulunan tur teknesinin balık çiftliği kafesine çarptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, teknedeki 107 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

MERSİN'DE 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Mersin açıklarında özel bir tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye doğru hareket etti. Ekipler tarafından ulaşılan teknenin içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler karaya çıkartıldı.