Evdeki diğer 2 kişi kaçtı

18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir’in Buca ilçesinde 14 Temmuz Pazar akşamı meydana gelen olayda, Oğuzhan Değirmenci (19) ve arkadaşı İ.B. iddialara göre, bir apartmanın giriş katında bulunan evi günlük olarak kiraladı.
Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi olan ve özel bir firmada çalışan Oğuzhan Değirmenci, askerden yeni gelen arkadaşı İ.B. ve diğer 2 arkadaşı ile birlikte Gediz semtinde adını bilmedikleri bir kişiden 21 adet uyuşturucu sentetik hap satın aldı. Tanesini 10 liradan aldıkları haplarla birlikte marketten alkol de satın alan gençler, kiraladıkları eve gitti.
EVDEKİ 2 KİŞİ KAÇTI
İHA'nın haberine göre, haplardan 5’er tane içen gençlerden Oğuzhan Değirmenci ve İ.B. aldıkları alkolün de etkisi ile fenalaştı. İ.B.’nin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan Değirmenci, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan müdahale sonrası hayati tehlikeyi atlatan arkadaşı İ.B.’nin tedavisine devam edilirken evdeki diğer 2 kişinin ise paniğe kapılarak kaçtığı öğrenildi.
GERİYE MOTOSİKLETİ KALDI
İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan Oğuzhan Değirmenci’nin cenazesi Menderes’te toprağa verilirken 19 yaşındaki gençten geriye ise olayın yaşandığı evin bahçesine park ettiği motosikleti kaldı.
Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan iki kişiyle sentetik uyuşturucu hapları satan zehir tacirinin yakalanması için operasyon başlattı.
EVİNİN ODASINI KİRAYA VERİYORDU
Öte yandan olayın yaşandığı dairede ikamet eden G.N. isimli kadının, evini böldüğü ve yasa dışı olarak bir odasını günlük kiraya verdiği ifade edildi.
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