İzmir cuma saati kaçta?

İzmir cuma namazı saati bugün gündemde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, Cuma namazı Diyanet İşleri'nin belirlediği kurallara uyularak kılınıyor. 13 Kasım 2020 İzmir'de Cuma namazı kılınırken uyulması gereken kurallar ve İzmir Cuma saati haberimizde.

İZMİR CUMA SAATİ - 13 KASIM 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13:01'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 13 Kasım 2020 Cuma 06:20 07:44 13:01 15:44 18:08 19:27 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:21 07:45 13:01 15:43 18:07 19:26 15 Kasım 2020 Pazar 06:22 07:46 13:01 15:42 18:06 19:25 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:22 07:47 13:01 15:42 18:05 19:25 17 Kasım 2020 Salı 06:23 07:48 13:01 15:41 18:05 19:24 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:24 07:49 13:02 15:41 18:04 19:24 19 Kasım 2020 Perşembe 06:25 07:50 13:02 15:40 18:03 19:23

DİYANET CUMA HUTBESİ 13 KASIM 2020

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Abdest: Bedenimize Sağlık Ruhumuza Huzur"

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı mesh edin, topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.”[2]

KıymetliMüminler!

İslam’a göre, temizlik, imandan gelen vazgeçilmez bir sorumluluktur. Güzel dinimiz, tertemiz bir bedene, huzura ermiş bir kalbe, günahlardan arınmış bir ruha sahip olmak isteyenleri abdeste davet eder. Böylelikle kulun maddî ve manevî yönden temizlenerek Allah’ın huzuruna pak ve nezih bir şekilde çıkmasını ister.

Değerli Müslümanlar!

Mümin, abdesti hem ibadet sevabı kazandıran hem de kendisini kirden ve mikroptan koruyan büyük bir nimet olarak görür. Dininin direği, ruhunun miracı olan namaza abdestle hazırlanır. Kur’an-ı Kerim okumadan önce abdest alır. Kâbe’yi abdestli tavaf eder. Böylece mümin, bir yandan en çok kirlenen uzuvlarını her gün en az beş kere temizler, diğer yandan da Peygamber Efendimizin şu müjdesine nail olur: “Her kim abdest alır ve abdestini güzelce almaya özen gösterirse, günahla­rı vücudundan çıkar, hatta tırnaklarının altından süzülür gider.”[3]

Aziz Müminler!

Dünyayı kuşatan Kovid-19 salgınıyla millet olarak topyekûn mücadele ediyoruz. Bu mücadelede başarılı olmamızın yolu, temizlikten, maske ve mesafe kuralına uymaktan geçiyor. Unutmayalım ki, düzenli ve özenli bir temizlik konusunda abdest bizler için en güzel imkândır. Biz, çocukluktan itibaren abdest alışkanlığı ile büyüyen, tertemiz bir kültürün fertleriyiz. Dilimize yerleşen “abdest bozmak” tabiri bile, halkımızın gün boyunca abdestli bulunmaya ne kadar önem verdiğinin ifadesidir.

Bedenimize nezafet, ruhumuza sükûnet veren abdestimiz, salgın hastalıklar karşısında en güzel koruyucudur. Su ile gelen doğal temizlik sayesinde daha sağlıklı bir toplum olmamıza yardımcıdır. O halde, abdestin sağladığı hijyen ve ferahlığı hayatımızın bir parçası haline getirelim. Zira Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle, “Allah, çok tevbe edenleri ve içi dışı temiz olanları sever.”[4]

[1] Mâide, 5/6.

[2] Tirmizî, Tahâret, 1.

[3] Müslim, Tahâret, 33.

[4] Bakara, 2/222.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü