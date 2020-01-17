İzmir cuma namazı saat kaçta?

İzmir cuma saati, cuma namazını kılacak İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmirliler cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayarak camilere gidecek. İzmir'de geçen hafta Cuma namazı saati 13:24'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı.

İZMİR CUMA SAATİ - 17 OCAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saati 13:26 okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 17 Ocak 2020 Cuma 06:54 08:20 13:26 16:00 18:23 19:43 18 Ocak 2020 Cumartesi 06:54 08:20 13:27 16:01 18:24 19:44 19 Ocak 2020 Pazar 06:53 08:19 13:27 16:02 18:25 19:45 20 Ocak 2020 Pazartesi 06:53 08:19 13:27 16:03 18:26 19:46 21 Ocak 2020 Salı 06:53 08:18 13:27 16:04 18:27 19:47 22 Ocak 2020 Çarşamba 06:52 08:18 13:28 16:05 18:28 19:48 23 Ocak 2020 Perşembe 06:52 08:17 13:28 16:06 18:29 19:49

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ

Cuma namazı, bilindiği gibi cuma günü öğlenin vaktinde öğle namazının yerine kılman iki rekâtten ibarettir. Cemaatle kılınır, kıraati açıktan okunur ve öncesinde hutbe irad edilir.Cuma namazı farzdır, dört rekat ilk sünnet ve dört rek’at son sünneti vardır. İkisi de kuvvetli (müekked) sünnettir.

Cuma namazının şartları kendisinde topluca bulunan herkes için cuma namazı, farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, sünnet ve ümmetin icmaı ile sabittir. Akıl da bunun delilidir.

Kitab-ı Kerim’de: “Cuma günü namaza çağrılığınızda derhal Allâh’ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın (Cuma s. 9) buyurularak Allâh (c.c.)’u zikir için koşmayı emir, namaz için çağrılmaya bağlanmıştır.

Hadis-i Şerif’te: “Bilmiş olun ki, şu günümde, şu yerimde ve şu ayımda Allâh (c.c.) size cumayı, kıyamete dek sürecek bir görev olarak farz kılmıştır. Artık kim; hayatımda ya da ölümümden sonra, adil olsun, zalim olsun imanı varken, onu inkâr ederek ya da hakkını küçümseyerek terkederse, Allâh (c.c.) onun iki yakasını bir araya getirmesin! Aklınızı başınıza toplayın, onun namazı olmaz! Gözünüzü açın, onun zekâtı olmaz! Dikkat edin, onun orucu da olmaz! Tevbe etmesi durumu müstesna. Çünkü tevbe edenleri Allâh (c.c.) bağışlar” buyurulmuştur.

Diğer bir Hadis-i Şerif’te de: “Kim özürsüz olarak, peşpeşe üç cumayı terk ederse Allâh (c.c.) onun kalbini mühürler ve Allâh (c.c.) kimin kalbini mühürlerse onu Cehennemin en ala tabakasına atıverir.” buyurulmuştu.

(M.Zihni Efendi, Nimet-i İslam, s.498)