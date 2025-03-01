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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İzmir Avrupa Caz Günleri açılışı Burhan Öçal'dan

        İzmir Avrupa Caz Günleri açılışı Burhan Öçal'dan

        Vurmalı çalgılar ustası Burhan Öçal İsviçre'de yaşayan iki müzisyen dostu ile beraber hayata geçirdiği 'Crossing Bosporus' trio konseriyle 5 Mart'ta İzmir Avrupa Caz Günleri açılış konserinde sahneye çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 00:09 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:09
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        İzmir Avrupa Caz Günleri açılışı Burhan Öçal'dan
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        Vurmalı çalgılar ustası Burhan Öçal, Heiri Kanzig (bas) ve Alex Wilson (piyano) ile olan yeni projesi ‘Crossing Bosporus’ (Boğaziçi Geçişi), 5 mart Çarşamba saat 20:30’da İzmir’de Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, İKSEV’in düzenlediği Avrupa Caz Festivali açılış konseri gerçekleştirecek. Konserde Burhan Öçal'ın Türk ritimleri, Avrupa'nın melodik, şiirsel caz müziği ve Londra'nın kültürel eritme potasının güçlü, nabzı atan ritmiyle birleşecek. Konserin biletleri Biletix ve AASSM ana gişesinde satışa çıktı.

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        #Burhan Öçal
        #İzmir Avrupa Caz Günleri
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