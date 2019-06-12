"Bizim adımıza olabilecek en iyi senaryo oldu. Takımımız ve taraftarımız bugün fantastikti. İzlanda olarak bunu birlikte başardık. 3 puan aldık. Hep birlikte fantastik bir iş çıkardık. Bu futbol, kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazandık. Birçok şans yakaladık. Bu seviyeye çıkmak için 2 hafta boyunca çok çalıştık"