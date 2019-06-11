Burak Yılmaz, "Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik. Üç saattir orada bekliyoruz" derken İzlanda da açıklamalar yapmıştı. İzlanda'daki tüm havaalanlarını yöneten Isavia isimli kurumdan yapılan açıklamada, güvenlik aramasının uluslararası bir zorunluluk olduğu ve kurallardan herhangi bir muafiyet gösterilmeyeceği belirtilmişti.