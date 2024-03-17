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        Haberler Dünya İzlanda'da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması

        İzlanda'da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması

        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ayda 4'üncü kez yanardağ patlaması yaşandı. Patlama sonrası lavlar, kasabanın kuzeyinde lavlara karşı koruma sağlamak için inşa edilen duvarlara ulaştı. Bölgedeki çok sayıda kişi tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 17.03.2024 - 12:05
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          İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ayda 4'üncü kez yanardağ patlaması yaşandı. İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 20.00 sularında patlayan yanardağ lav püskürttü.

        • 2

          Stora-Skogfell Dağı yakınlarındaki patlama sonrası lavlar, Grindavik kasabasının kuzeyindeki lavlara karşı koruma sağlamak için inşa edilen duvarlara ulaştı. Grindavik ile turistik bölge Blue Lagoon'dan çok sayıda kişi tahliye edildi.

        • 3

          Yetkililerin "en güçlü patlama" olarak nitelediği olay, son 3 aydaki 4'üncü patlama olarak kayıtlara geçti.

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          İzlanda'da art arda yaşanan depremlerden sonra yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım 2023'te "acil durum" ilan edilmiş, yetkililer de ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

          Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te yanardağ patlaması meydana gelmiş, 22 Aralık 2023'te ise tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmişti.

        • 5

          Aynı bölgede 14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından lavların Grindavik'e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edilmişti.

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          İzlanda'da son 3 ayda meydana gelen 3'üncü yanardağ patlaması, 8 Şubat'ta kayıtlara geçmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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