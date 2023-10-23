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        Haberler Dünya 48 yıl sonra bir ilk: İzlanda'da kadın çalışanlar tam gün greve gidiyor!

        48 yıl sonra bir ilk: İzlanda'da kadın çalışanlar tam gün greve gidiyor!

        İzlanda'da kadın çalışanlar, eşit ücret talebiyle greve gidiyor. 48 yıl sonra ilk kez tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştiren kadınlara Başbakan Katrín Jakobsdóttir de destek olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 15:13 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:13
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        İzlanda'da 48 yıl sonra bir ilk
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        İzlanda genelinde, aralarında başbakanın da bulunduğu on binlerce kadın, eşit ücret talebiyle greve gidiyor.

        Greve katılanlar arasında balıkçılık sektörü çalışanları, öğretmenler, hemşireler ve Başbakan Katrín Jakobsdóttir'in de yer aldığı kadın grevi, ülkede süregelen cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğine ve cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu büyük grev, 1975'ten bu yana ilk tam günlük kadın grevi olacak.

        2023 Dünya Ekonomik Forumu'nda cinsiyet eşitliği konusunda üst üste birinci olan İzlanda'da kadınlar bazı mesleklerde hala erkeklerden yüzde 21 daha az kazanıyor ve kadınların yüzde 40'ından fazlası cinsiyet eşitsizliğiyle karşılaşıyor.

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        İZLANDA BAŞBAKANI GREVE DESTEK OLACAK

        İzlanda Başbakanı Jakobsdóttir, greve destek olacağını açıklayarak, başbakanlık ofisi çalışanlarının da greve destek olmasını beklediğini söyledi ve "Her şeyden önce İzlandalı kadınlarla dayanışma göstermek için bunu yapıyorum" dedi.

        1975'TEN BU YANA İLK KEZ

        Foto: Unsplash
        Foto: Unsplash

        1975'teki ilk grevden bu yana başka kadın grevleri de yaşanırken, yarın gerçekleşecek ilk tam gün grevine yaklaşık 40 farklı kuruluşun katılması planlanıyor.

        Reykjavík şehir merkezinde gerçekleşecek greve en az 25 bin kişinin katılması bekleniyor ve çok daha fazlası ülke çapındaki diğer 10 etkinliğe katılacak; bu da muhtemelen İzlanda'nın şimdiye kadarki en büyük kadın grevi olacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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