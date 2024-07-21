İzlanda: 96 - Türkiye: 95 | MAÇ SONUCU
FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son klasman maçında İzlanda'ya 96-95 yenilen Türkiye, organizasyonu 14. sırada tamamladı.
Türkiye, FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son klasman maçında İzlanda'ya 96-95 mağlup oldu ve turnuvayı 14. sırada tamamladı.
Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakaya milliler Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Kerem Konan, Kaan Berk Tarla ve Melih Tunca beşiyle başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 38-36 üstün geçen ay-yıldızlılar, parkeden ise 96-95 mağlup ayrılarak turnuvayı 14. sırada bitirdi.