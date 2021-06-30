iyzico’nun kurucusu hayatını kaybetti

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E-ticaret alanında ödeme teknolojileri çözümleri sunan iyzico’nun kurucularından Tahsin Işın, hayatını kaybetti. 2013 yılında Barbaros Özbuğutu ile birlikte iyzico'yu kuran Tahsin Işın, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

iyzico, kurucu ortakları Tahsin Işın’ın hayatını kaybetmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Şirketimizin kurucusu sevgili Tahsin’in acı kaybı bizi tarifsiz bir üzüntüye boğdu. Başarılarımızla her zaman gururlanacağını, kurduğun hayallerin gerçekleşmesiyle huzur bulacağını çok iyi biliyoruz. Huzur içinde uyu sevgili Tahsin, hayallerin emin ellerde.”

2013 YILINDA KURDULAR

Türkiye girişim ekosisteminin önde gelen isimlerinden biri olan Tahsin Işın, Barbaros Özbuğutu ile birlikte 2013 yılında farklı büyüklüklerdeki şirketlere e-ticaret dünyasında sanal POS hizmeti ve yapay zeka tabanlı ödeme teknolojileri sunmak amacıyla kurduğu iyzico, 2019 yılında dünyanın önde gelen ödeme şirketlerinden PayU tarafından satın alınmıştı.