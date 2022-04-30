Eğitim hayatı

Hatice Şendil, üniversitede işletme okudu. 2001'de düzenlenen Miss Turkey yarışmasında 3. oldu. Daha sonra Avrupa Güzellik Yarışması'na (Miss Europe) katıldı ve 4. oldu. Yine 2001 senesinde Çelik Erişçi'nin 8. albümünden ''Töre'' adlı şarkıya çekilen klipte rol aldı. Hatice Şendil, oyunculuğun yanı sıra at binme eğitimi de aldı.

2008-2010 yıllarına gelindiğinde Şendil, ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Ebru Alemdar karakterine hayat verdi. 2010-2011 yılları arasında yayımlanan ''Karadağlar'' dizisinde ise ''Gülhayat'' karakterine can verdi.

2012-2014 yılları arasında yayınlanan Dila Hanım dizisinde başrolü canlandırdı ve çok sevildi. 2014-2015 yılları arasında ise Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizisinde yer aldı.