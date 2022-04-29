Yapımcılığını MEDYAPIM, yönetmenliğini ise Murat Öztürk'ün üstlenen dizi Güney Kore dizisi olan “TheThe Queen’sQueen’s House”tan uyarlanıyor. FOX TV ekranlarında bundan sonra her cuma akşamı yayınlanacak olan İyilik dizisi bu akşam yayın hayatına başladı. İşte İyilik dizisi 1. bölüm izleme linki hakkında...

İYİLİK 1. BÖLÜM İZLE!

iyilik 1. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler; aşağıdaki linki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

httpshttps://www.foxfox.com.tr/Iyilik

IyilikİYİLİK DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Neslihan, kocası ve çocuklarıyla şahane hayatına devam ederken, bir gün spor salonunda fenalaşır. Onu tanımadığı, genç bir kız kurtarır. Daha sonra adının Damla olduğunu öğrendiği bu kızla arkadaş olurlar. Kızın, evli bir adamla birlikte olduğunu ve anlattıklarının içindeki çaresizliği fark edip onu bu ilişki konusunda yalnız bırakmamaya karar verir. Adamın kendi kocası olduğunu bilmeden...