İyilik Derneği'nden İdlib'e 7 tır insani yardım

AA

Dernek Başkanı Mehmet Kayış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak için başlattıkları ramazan yardımları kapsamında, bölgeye un, hurma ve 400 gıda kolisinin içinde bulunduğu 7 tır ulaştırdıklarını söyledi.

Yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Kayış, "Ramazanın son günlerinde yardım çalışmalarına hız veriyoruz. Yardımlaşmanın en kıymetli olduğu bu ayda insanların yüzlerindeki tebessüm olan hayırseverlere çok teşekkür ederiz." dedi.

Kayış, bu yardım faaliyetlerinin yanı sıra İdlib'deki fırınlarda her gün hazırlanan ekmekleri de bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de temsilciliklerimizin, Vefa Sosyal Destek Grubu ile sahada gösterdiği özverili çalışmayla 11 bin aileye gıda kolisi, zekat ve fitre yardımlarını ulaştırdık. İdlib'e ulaşan yardım tırları ile ihtiyaç sahiplerinin ekmek ve gıda ihtiyaçlarını bir nebze de olsun karşılamaya çalıştık. Açlık ve yoksullukla mücadele eden Afrika'da, Arakan kamplarında ve abluka altındaki Filistin'de dağıttığımız iftar yemekleri ve Türk Kızılay ile Yemen'de dağıttığımız gıda kolileriyle bağışçılarımızın yardımlarını binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırmanın huzur ve mutluluğu içinde ramazan çalışmalarımıza devam ediyoruz."