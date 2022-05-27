İYİLİK 5. BÖLÜM ÖZETİ

Damla’nın hamile olduğunu öğrenmesi, Neslihan’ın kaza yapmasına sebep olmuştur. Bir yanda kocasının çocuğuna hamile metresi, bir yanda da babasının metresinden olduğunu öğrenip kayıplara karışmış kardeşi… Bu yükün altından annesi gibi kalkamayacağına inanan Neslihan, ortada günahsız bir bebek söz konusu olduğu için aradan çekilmeye ve Murat’tan boşanmaya karar verir. Murat’ı kaybetmeyi göze alamayan Damla ne kadar ileriye gidecektir?