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İyilik 27. bölüm full izle! FOX TV ile İyilik final bölümü izle tek parça kesintisiz izleme

İyilik son bölümde neler oldu? (İyilik 27. son bölüm izle)

FOX TV kanalında yayınlanan İyilik 27. bölümüyle 20 Ocak 2023 Cuma akşamı ekranlara geldi. İyilik final bölümünde; Neslihan, kaybettikleri aile servetlerini ve itibarlarını geri almayı kafasına koymuştur. Dizinin seyircileri için İyilik son bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte İyilik final bölüm özeti...

Giriş: 20.01.2023 - 22:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapımcılığını MEDYAPIM, yönetmenliğini ise Murat Öztürk'ün üstlenen dizi Güney Kore dizisi olan “The Queen’s House”tan uyarlanıyor. FOX TV ekranlarında her hafta cuma akşamı 20:00'da ekranlara gelen İyilik dizisi son bölüm araştırılıyor. İşte merakla araştırılan İyilik dizisi 27. son bölüm özeti hakkında...

  • İYİLİK SON BÖLÜM İZLE!

    İyilik 27. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. İyilik son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • İYİLİK 27. BÖLÜM ÖZETİ

    Neslihan, kaybettikleri aile servetlerini ve itibarlarını geri almayı kafasına koymuştur. Sonunda Murat’ı köşeye sıkıştırmayı başarır. Her durumda mutlaka bir çıkış yolu bulan Murat, bu defa da içine düştüğü zor durumdan sıyrılmayı başarabilecek mi?

    Koray’ın kuzeni Sarp ava giderken avlandığını anlar. Damla onun kendisinden hoşlandığı için değil, katil olduğundan şüphelendiği için yakınlaşmaya çalıştığını öğrenmiştir. Damla, Sarp’ın oyununu bozduğunu düşünse de katil olduğu gerçeğinin üstünü kolayca kapatamayacağını anlayacaktır.   

    Her bölümü birbirinden heyecanlı 27 bölümlük maceranın sonunda, Neslihan mutluluğu bulacak ve  “iyilik” kazanacak mıdır?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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