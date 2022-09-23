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İyilik 11. bölüm full izle! FOX TV İyilik son bölüm tek parça ve kesintisiz izle

İyilik 11. bölüm yayınlandı! FOX TV İyilik dizisi son bölüm izle!

FOX ekranlarında yayınlanan İyilik 11. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde; Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey gibi isimleri buluşturan dizinin son bölümünü kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için İyilik son bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte İyilik 11. son bölüm özeti...

23.09.2022 - 17:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımcılığını MEDYAPIM, yönetmenliğini ise Murat Öztürk'ün üstlenen dizi Güney Kore dizisi olan “The Queen’s House”tan uyarlanıyor. FOX TV ekranlarında her hafta cuma akşamı 20:00'da ekranlara gelen İyilik dizisi son bölüm araştırılıyor. İşte merakla araştırılan İyilik dizisi 11. son bölüm özeti hakkında...

  • İYİLİK SON BÖLÜM İZLE!

    İyilik 11. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. İyilik son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • İYİLİK 11. BÖLÜM ÖZETİ

    Murat arsa konusunda annesine karşı kendisini koruduğu için Neslihan’a müteşekkirdir. Neslihan kocasını koruyan eş rolü oynayarak hem Murat’ın güvenini kazanmış hem de Damla’ya karşı Damla’nın hiç beklemediği bir yerden zafer kazanmıştır. Neslihan son kozunu oynar ve Damla’ya annesini kurtarabilecek belgelere karşılık Murat’ı teklif eder. Murat’tan umudunu kesen Damla, Neslihan’ın teklifini kabul eder. Murat, tüm bunlardan kurtulabilecek midir?

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