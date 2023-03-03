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İYİ Partili Koray Aydın'dan açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından konuşan İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, "'Masadan kalkmadık' açıklamam olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Giriş: 03.03.2023 - 19:49 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Partili Koray Aydın'dan açıklama
HABERTURK.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugün "Biz dayatmalara direnerek geldik, biz kirli pazarlıklara direnerek geldik. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür" ifadelerini kullanmasının yankıları sürüyor.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'la ilgili, "Masadan kalkmadık" açıklamasını yaptığı iddialarını Aydın yalanladı.

Koray Aydın'ın açıklaması şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in basın açıklaması sonrasında yorum soran gazetecilere; "masadan kalkmadık" şeklinde bir açıklamam olmamıştır.

Tam tersine sorulara ısrarla; "Genel Başkanımızı dinlediniz, ne dediyse o" şeklinde cevap verdim.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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