İYİ Partili Durmuş Yılmaz kalp ameliyatı oldu

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İYİ Partili Durmuş Yılmaz, kalbinde sıvı birikmesi nedeniyle, açık kalp ameliyatı oldu.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Çıray, "Türk bürokrasisinin ilkeli bürokratı.. Durmuş Yılmaz Bey'in kalbindeki sıvı birikmesini açık kalp operasyonu ile alıp, kalbinin üzerindeki zar oluşumunu da temizlemişler. Durumu çok iyi. Yaşamını artık daha aktif olarak sürdürebilir. Çok geçmiş olsun" dedi.