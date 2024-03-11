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Adıyaman'da, Siteler Mahallesi'nde A.Y. (72), henüz bilinmeyen nedenle eşi Naile Y. (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Y, bıçakla Naile Y'yi yaraladı.

YAŞLI KADIN KURTARILAMADI AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naile Y. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KATİL KOCA GÖZALTINA ALINDI Naile Y'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Zanlı A.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAN DONDURAN İFADE: PİŞMAN DEĞİLİM Emniyete götürülen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, pişman olmadığını söyledi.