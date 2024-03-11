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        Haberler Gündem 3. Sayfa Katil kocadan kan donduran ifade: "Pişman değilim!" - Son dakika haberleri

        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!

        Adıyaman'da tartıştığı eşi 71 yaşındaki Naile Y.'yi bıçaklayarak öldüren katil zanlısı eşi, 72 yaşındaki A.Y., gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, pişman olmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:34
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        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
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        Adıyaman'da, Siteler Mahallesi'nde A.Y. (72), henüz bilinmeyen nedenle eşi Naile Y. (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Y, bıçakla Naile Y'yi yaraladı.

        YAŞLI KADIN KURTARILAMADI

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naile Y. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KATİL KOCA GÖZALTINA ALINDI

        Naile Y'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Zanlı A.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        KAN DONDURAN İFADE: PİŞMAN DEĞİLİM

        Emniyete götürülen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, pişman olmadığını söyledi.

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        #Adıyaman
        #Son dakika haberler
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