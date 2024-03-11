İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden'ın eleştirilerine cevap verdi: Her iki açıdan da yanılıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden'ın eleştirilerine cevap verdi: Her iki açıdan da yanılıyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisi hakkındaki eleştirilerine yanıt verdi. Netanyahu, dün Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Axel Springer'e yaptığı açıklamada izlediği politikanın İsraillilerin büyük çoğunluğu tarafından desteklediğini savundu.

Netanyahu, Biden'ın "Netanyahu, İsrail'e artık faydadan çok zarar veriyor" açıklamasını cevapladı. İsrail Başbakanı, "Başkan Biden'ın tam olarak ne demek istediğini bilmiyorum ama İsraillilerin çoğunluğunun isteğine karşı özel politikalar izlediğimi ve bunun İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini kastediyorsa, o zaman her iki açıdan da yanılıyor demektir. Bu benim kendi politikam değil. Bu, İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika. Hamas'ı yok etmek için attığımız adımları destekliyorlar" ifadelerini kullandı.

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Netanyahu, Filistin kenti Refah'ın işgalinin kendisini kırmızı çizgisi olduğunu söyleyen Biden'a cevaben bu işgali gerçekleştireceklerini belirtti.

74 yaşındaki siyasetçi, "Refah'a gideceğiz. Ayrılmayacağız. Biliyorsunuz benim kırmızı çizgim var. 7 Ekim'deki kırmızı çizginin ne olduğunu biliyorsunuz. Bu bir daha asla olmayacak" dedi.

İsim vermese de bazı Arap liderlerin kendisine destek verdiğini öne süren Netanyahu, "Bunu anlıyorlar ve hatta buna sessizce katılıyorlar. Hamas'ın, İran'ın terör ekseninin bir parçası olduğunu biliyorlar" diye konuştu. "Hamas'ı ortadan kaldırdıktan sonra" Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ni yönetmesine karşı olduğunu ve bunu "yapılması gereken son şey" şeklinde gördüğünü aktaran Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin "terörizmi öğrettiğini ve terörü finanse ettiğini" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı, Hamas güçlerinin dörtte üçünü "yok ettiklerini" ve savaşın "iki aydan daha kısa sürebileceğini" iddia etti. REKLAM Netanyahu, kendi verilerine göre yaklaşık 13 bin Filistinli savaşçının öldürüldüğünü ileri sürdü. İsrail Başbakanı'nın iddiasına göre sivillerle birlikte toplamda 26 binden fazla kişi öldürüldü. Ramazan ayında ateşkes yapılmasına karşı çıkan Netanyahu, Hamas'la müzakerelerde hiçbir ilerleme kaydedilmediğini savunarak rehineler serbest bırakılmadan saldırılara ara verilmeyeceğini belirtti. Netanyahu'dan "gözaltı" talimatı "7 Ekim'den sonra bir Filistin devleti görmek istemiyoruz" ifadesini kullanan Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen iki devletli çözüm önerilerini reddetti. "ZARAR VERİYOR" ABD Başkanı Biden, MSNBC kanalına iki gün önce verdiği röportajda Gazze'deki sivil can kayıplarına dikkat çekerek, "Olan şu ki, İsrail'i savunma ve Hamas'a yönelik strateji izlemeye devam etme hakkı var. Ancak, yapılan eylemlerin bir sonucu olarak kaybedilen masum hayatlara daha fazla dikkat etmelidir. İsrail'e yardım etmekten çok zarar veriyor. Bence bu büyük bir hata. Bu yüzden bir ateşkes görmek istiyorum, büyük bir esir değişimi ile birlikte. Ramazan ayına giriyoruz ve hiçbir şey olmamalı" demişti.

Biden, "Başbakan Binyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna "Bu bir kırmızı çizgi ancak İsrail'i hiç yalnız bırakmayacağım. İsrail'in savunması halen kritik önemde" şeklinde yanıt vermişti. BİNLERCE FİLİSTİN ÖLDÜRÜLDÜ Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. *Haberin görselleri AP ve DHA tarafından servis edilmiştir.