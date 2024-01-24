2010 yılında BASF Yapı Kimyasalları'nda BDT Ülkeleri Pazar Direktörü olarak İsviçre'ye, 2012-2016 yılları arasında ise BDT Ülkeleri & Türkiye Pazar Direktörü olarak Türkiye'ye yerleşen isim, Ocak 2016'dan 30 Mart 2018'e kadar BASF Türk Kimya'da CEO unvanıyla yürüttüğü kariyerine devam etti. Buradaki kurumsal kariyerinin ardından 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti'deki siyasi hayatına başladı.

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği ve Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak gönüllü çalışmalarda bulundu. Ayrıca, TÜSİAD bünyesinde Çalışma Grubu Üyesi unvanıyla gönüllü olarak çeşitli çalışmalarda aktif rol aldı.