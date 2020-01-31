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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'deki programının ikinci gününe Balçova ilçesinde başladı. İlçe başkanlığını ziyaret eden Meral Akşener, İmamoğlu'nun tartışılan Erzurum tatiline ilişkin, "Ben insanların günlük hayatında ne yaptıkları ile ilgilenmiyorum. Çünkü o tür konuların kararını seçmen verir" dedi.
Dün akşam İzmir'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentteki ikinci gününe Balçova ilçesinde başladı. İlçe başkanlığını ziyaret eden Akşener, daha sonra Buca ve Alsancak'ta esnafı ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Esnafın sıkıntılarını not alan Akşener, bu konuları salı günü Meclis'te yapılacak grup toplantısındaki konuşmasında, kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.
Alsancak'ta gazetecilere açıklama yapan Akşener, TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin, Çin'de ortaya çıkan 'Koronavirüs' salgınına ilişkin Türkiye'de olası bir ölümcül enfeksiyon salgınının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla araştırma komisyonu kurulması önergesinin ret edilmesini değerlendirdi. Akşener, "Demek ki bir tehlike yok. Bizim partimiz Türkiye'yi aydınlatacak, önlem alabileceğimiz hangi konuda bir önerge verirse, büyük ve küçük ortak ret ediliyor. Bu virüsün ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'ye girdi mi girmedi mi, onu da bilmiyoruz. Gayet samimi bir şekilde bir komisyon kurulmasını, bu konuda hangi önlemlerin alınmasını, vatandaşların nasıl bilgilendirilmesi gerektiğine yönelik, siyasetle alakası olmayan, vatandaşın emniyeti açısından verilmiş bir önerge ret edildi. Ama virüs konusunda çok hassaslar. FETÖ virüsüne de aynını yaptılar" diye konuştu.
İMAMOĞLU'NUN TARTIŞILAN ERZURUM TATİLİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışılan Erzurum tatiline ilişkin de Akşener, şunları söyledi:
"Ben insanların günlük hayatında ne yaptıkları ile ilgilenmiyorum. Çünkü o tür konuların kararını seçmen verir. O oraya gitti, bu buraya gitti bizim konumuz değil."
İzmir'deki temasları hakkında ise Akşener, "İzmir esnafında dünden itibaren gördüğüm şey şu, iş yerlerine elektriğin çok yüksek geldiği, çok pahalı olduğu. Geçen yıl ile bu yıl arasında iki ile çarpılma söz konusu. Geçen yıl ile bu yıl arasında en az yüzde 20 -30 ile 50 arasında değişen bir volüm düşüklüğü var. Cirodan bahsetmiyorum. Satışlar düştükçe kiralar çok pahalı kalmış. Kapanmaya yönelik birçok iş yeri var. Salı günü yapacağım konuşmamda İzmirlinin sesini bildireceğim" dedi.
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