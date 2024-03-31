Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        seçim 2024 banner
        Haberler Gündem İYİ Parti lideri Akşener'e istifa çağrısı

        İYİ Parti lideri Akşener'e istifa çağrısı

        İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz, yerel seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 21:20 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşener'e istifa çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Yerel Seçimleri sonuçlarında İYİ Parti'nin 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde aldığı oya ulaşamamasının ardından partinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları söyledi:

        "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum.

        Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız.

        Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok.

        Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cemil Tugay'dan açıklamalar
        Cemil Tugay'dan açıklamalar
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Hatay'dan ilk sonuçlar
        Hatay'dan ilk sonuçlar
        Türkiye kararını verdi!
        Türkiye kararını verdi!
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        8 seçmeni olan mahallede muhtar seçilemiyor!
        8 seçmeni olan mahallede muhtar seçilemiyor!
        Ünlüler oylarını kullandı
        Ünlüler oylarını kullandı
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        Habertürk Anasayfa