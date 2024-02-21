REKLAM advertisement1

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Emeklilere, bayram ikramiyesi uygulaması, ilk kez 2018 yılında başlamıştı. İktidar onu da, bizim baskımızla aslında, vermek zorunda kalmıştı. 2018 yılında, bin lira olan, bayram ikramiyesi enflasyonun, hızlı artışına rağmen 6 yıl içinde, sadece, 2 defa artırıldı ve çıka çıka, 2000 liraya çıkartıldı. Son olarak da önümüzdeki bayramlar için yüzde 50 artışla, 3000 lira yapıldı.

2018 yılında, emekli bir vatandaşımız bayram ikramiyesiyle, 25 kilo kıyma alabiliyordu. Bugün ise 7 buçuk kilo alabiliyor. Yani, üçte birinden bile az. Mesela 2018 yılında, emekli bir vatandaşımız bayram ikramiyesiyle, 158 litre benzin alabiliyordu. Bugün ise 73 litre alabiliyor. Yani, yarısından bile az.

REKLAM

Mesela 2018 yılında, bir emeklinin, bayram ikramiyesi aylık asgari net ücretin, yüzde 62 buçuğuna denk geliyordu. Bugün ise, bu oran asgari ücretin, yüzde 17 buçuğuna düştü. Yani, beşte birinden bile az. Durum, böylesine ibretlikken ben de şimdi, buradan sormak istiyorum emeklinin, bayram ikramiyesi, gerçekten artmış mı? Açıkça görüyoruz ki artmamış, tam tersi azalmış, kuşa dönmüş.

Yani Sayın Erdoğan’ın, “emeklilerin yılı” ilan ettiği, 2024’te; Emeklilerimize yine, çile reva görülmüş emeklilerimize yine, yokluk layık görülmüş. Emeklilerimiz yine, açlığa mahkûm edilmiş.

Nitekim, bu çerçevede Meclis grubumuz, komisyonda, bir kanun teklifi verdi ve emekli bayram ikramiyesinin 7000 liraya çıkartılmasını önerdi. Ayrıca ben de buradan iktidara bir kez daha, çağrıda bulunuyorum göstermelik zamlar, göstermelik ikramiyeler, göstermelik vaatler yetmez. Emeklilerimizi, daha fazla enflasyona ezdirmeyin ve gerçek bir adım atın!

Mayıs ayında, söz verdiğiniz ama sözünüzden dönüp, yapmadığınız zammı da, hesaba katarak ocak ayı için, tüm emekli maaşlarına, seyyanen, 11 bin lira zam yapın. Böylece hem, en düşük emekli maaşını, asgari ücret seviyesine, çıkarmış olursunuz hem de, emekli maaşları arasındaki farkı, adil şekilde, korumuş olursunuz. Bunun da yanında kök maaş işinden de, derhal vazgeçin.

Yüksek ücret üzerinden ve yüksek günle prim ödeyenleri, daha fazla cezalandırmayın.

Sayın Erdoğan, bir seçim dönemi klasiği olarak yine çıkıp, milletimizi, tehdit etmeye başladı. Geçtiğimiz gün Ordu’da, utanmadan çıkıp, dedi ki 'Bizim olmadığımız, bir büyükşehir belediyesi; Doğal gazı, nasıl getirecek? Biz varsak, doğal gaz var. Biz yoksak, doğal gaz yok” Ne diyelim, Allah akıl fikir versin. Aynı ana muhalefet gibi görüyoruz ki iktidarın da, sinirler gergin, asaplar bozuk. Malum Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Enver Yılmaz Bey’in gördüğü, büyük ilgiden ötürü; arkadaşların psikolojileri, epey bir bozulmuş. Valla hiç kusura bakmasınlar bozmaya devam edeceğiz.

Ülkemizdeki sorunlar, her geçen gün, çığ gibi büyürken iktidarla, ana muhalefetin, ele ele sürdürdüğü, kayıkçı kavgası tam gaz devam ederken laf atmalarla, kılıç kalkan oyunlarıyla, günler geçerken; bitmek bilmeyen dedikodularla, milletin gerçek gündemi, sümen altı edilirken geçtiğimiz hafta, bir hukuk garabetine daha, şahit olduk.

Biliyorsunuz 2020 yılında, bir rezalet ortaya çıkmıştı. Düzenlenen bilirkişi raporuyla ÖSYM’nin, 2010 ile 2015 yılları arasında gerçekleştirdiği, tüm sınavların sorularının sızdırıldığı tespit edilmişti. Bunun sonucunda ise dönemin ÖSYM Başkanı, Ali Demir 'FETÖ üyeliği' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla 18 yıl 6 ay hapis istemiyle, tutuklanmıştı.

Bu hafta ise birden bire, bir şey oldu. Ve biz, bu kişinin, bir anda, beraat ettiğini sadece, görevini kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün ceza aldığını hükmün açıklanmasının da, 5 yıl ertelendiğini öğrendik. Rezalete bakar mısınız?. Şimdi buradan, sormak istiyorum hayırdır muhteremler, ne değişti? Bir neslin, yalnız sorularını değil; yıllarını, hayallerini, gençliğini çalanlar; ne değişti de, aklanıverdi? Bilirkişi raporu ortadayken bu kişi, soruların çalınmasından, ne oldu da, aklandı? Başında bulunduğu kurumun FETÖ'ye çalışmasından, ne oldu da aklandı? 5 yıl boyunca, gençlerin geleceğiyle oynanmasından ne oldu da aklandı?

Değerli arkadaşlarım burada asıl yapılmak istenen ne, biliyor musunuz? Her zaman yaptıkları gibi ucu kendilerine dokunan, bir meseleyi daha sulandırmak. Yapılan aslında, Ali Demir’i aklamak değil; Suçun, cinsini değiştirip olayın üzerini örtmek.

Yani işlenen suçu bir terör örgütünün devletimizin, tüm kurumlarına sızmasına, yol vermek olarak değil AK Parti’nin, alışık olduğu 'akraba kayırmak' veya 'eşine ihale vermek' gibi; 'görevini kötüye kullanma' suçu olarak gösterip; 1 yıl 15 gün ceza vererek meseleyi, oldu bittiye getirip, kapatmak. Biz de, bu kepazelik vesileyle, öğrenmiş olduk ki ülkemizde, gençlerin, 5 yılını çalmanın cezası 1 yıl 15 gün ediyormuş. FETÖ’nün, devlet kurumlarına sızmasına yardım ve yataklık etmenin cezası; 1 yıl 15 gün ediyormuş. Milletin hakkına girmenin emeğini çalmanın ahını almanın cezası 1 yıl 15 gün ediyormuş."