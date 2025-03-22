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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Yaşananlar sürpriz değil | Son dakika haberleri

        Dervişoğlu: Yaşananlar sürpriz değil

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Türkiye'nin önemli günler geçirdiğini belirten Dervişoğlu, yaşanan gelişmelerin kendileri için sürpriz olmadığını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:25
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        Dervişoğlu: Yaşananlar sürpriz değil
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki kapalı semt pazarında, partisince düzenlenen iftarda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gündeme ilişkin konuştu. Türkiye'nin önemli günler geçirdiğini belirten Dervişoğlu, yaşanan gelişmelerin kendileri için sürpriz olmadığını ifade etti.

        AA'da yer alan habere göre Türkiye'de hukukun, adaletin ve demokrasinin her geçen gün aşındığını ileri süren Dervişoğlu, "Ben 'Türkiye'de insanlar büyük bir infial halinde sokaklara dökülebilir' diye uyardım. Herkesi sorumlu bir siyaset anlayışına davet etmeye çağırdım. Adaletin zedelendiği toplumlarda zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz. Türkiye'de yaşanan da budur. Bu ülkeye adaletsizliği, hukuksuzluğu kendilerine yol olarak benimseyenler bu ülkenin doğru bir yönde yolculuğu sürdürmesine izin vermeyecekler" dedi.

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        Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Türkiye bizimdir, Türkiye hepimizindir. Doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisi ve güneylisiyle biz büyük bir aileyiz ama ben doğruları söylediğim için beni bazıları sevmiyor. Karşısına çıkması muhtemel adayları tasfiye etmek için yargı kılıcını siyasetin üzerine sallayamazsın. Bu soruşturmaların üstüne bir de itibarsızlaştırma başlayacak.

        İtibarsızlaştırmanın nerelere varacağını kestirebilmek mümkün değil. CHP'ye, 100 yılı aşmış siyasi partiye, Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partiye bugün kayyum atamaya kalkışmak onun kongresini iptale yeltenmek bir siyasi çılgınlık olarak ifade edilebilir."

        İYİ Parti olarak hiçbir siyasi ittifakın asla tarafı olmayacaklarını belirten Dervişoğlu, "Haksızlıklara, hukuksuzluklara, bu millete yapılan yanlışlıklara karşı da bütünleşik muhalefet anlayışın temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Başka muhalefet partileriyle eylemle, söylemle bir olmayacağız ama haksızlığa, hukuksuzluğa kim uğruyorsa onun yanında olacağız." diye konuştu.

        İftar programına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı.

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        #Müsavat Dervişoğlu
        #Son dakika haberler
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