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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya'da enkaz alanlarını gezerek, incelemelerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya gelip, enkaz alanlarını dolaştı. Burada depremzedelerin taleplerini dinleyen Akşener, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Kent merkezindeki incelemelerin ardından Akşener, depremin vurduğu ilçelere geçti

Giriş: 13.02.2023 - 17:55 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya'da enkaz alanlarını gezerek, incelemelerde bulundu
HABERTURK.COM / AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu, depremzede vatandaşlarla görüştü.

Akşener, Malatya merkez ve Doğanşehir ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

Depremzedelerin sorun ve taleplerini dinleyen Akşener, yetkililerden yürütülen kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

En çok barınma, ısınma ve ilaç talebi geldiğine dikkati çeken Akşener, bunlardan bir kısmını kendi imkanlarıyla çözmeye çalışacaklarını ancak sorun ve talepleri yetkili mercilere bildireceklerini söyledi.

"ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN"
Akşener, arama kurtarma birimlerinin yaptığı çalışma bölgesine giderek, ekibin başında bulunan çevik kuvvet amiri ile görüşme yaptı.

"Şu an Meksika ve Fransız ekiplerle çalışıyoruz. Toplamda arama kurtarma timinde 24 kişiyiz" diye konuşan yetkili, "Şu an sizi alabiliriz, 1 kişi alabiliriz güvenlik açısından" demesi üzerine Akşener,, "Yok yok ben girmek istemiyorum, bilgi alıyorum sadece. İşinize engel olmayayım. Biz 99'u yaşadık. Allah yardımcınız olsun" karşılığını verdi.

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