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        Haberler Sağlık "İyi bir sağlık sistemi için aşırı iş yükü önlenmeli"

        "İyi bir sağlık sistemi için aşırı iş yükü önlenmeli"

        Birlik ve Dayanışma Sendikası üyesi sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda Ankara'da buluştu. Sendika Başkanı Dr. Derya Mengücük, tıp bayramı vesilesiyle sendika olarak sağlıkta şiddetin durdurulması, koruyucu hekimliğin güçlendirilmesi, aşırı iş yükünün önlenmesi, yeterli sayıda çalışan istihdamı konularındaki sorunlarının çözülmesini istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 18:12 Güncelleme: 15.03.2024 - 18:12
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        "İyi bir sağlık sistemi için aşırı iş yükü önlenmeli"
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        Türkiye’nin dört bir yanından gelen Birlik ve Dayanışma Sendikası üyesi aile hekimleri, aile hekimliği ebe ve hemşireleri 14 Mart Tıp Bayramı'nda Ankara’da buluştu.

        Sendika Başkanı Dr. Derya Mengücük, tıp bayramı vesilesiyle sendika olarak kamusal sağlık alanındaki sorunların çözülmesi talebinde bulundu.

        Dr. Mengücük, talepleri, sağlıkta şiddetin durdurulması, koruyucu hekimliğin güçlendirilmesi, aşırı iş yükünün önlenmesi, yeterli sayıda çalışan istihdamı, çalışma ortam ve koşullarının düzeltilmesi, emeğin ve sorumluluğun karşılığı ve emekliliğe yansıyan ücretlerin sağlanması olarak sıraladı.

        Dr. Mengücük, “İşimizin, mesleğimizin gerektirdiği, hastalarımızın hak ettiği süreyi istiyoruz. İnsan sağlığını 3-5 dakikalık muayenelere sıkıştıran, sağlık sisteminin başarısını olağandışı sayılarla ölçen anlayıştan vazgeçilmeli. Hızlandırılmış muayeneler, sıkıştırılmış ameliyatlar, uzatılmış mesailer, üst üste nöbetler, tıklım tıklım aciller sağlık değil tükeniş ve ölüm getirir biliyoruz. İnsan ve toplum sağlığı odaklı, akıl ve bilimden yana, hasta ve çalışana saygılı, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık hizmeti dışında sürdürülebilir ve insancıl başka hiçbir çözüm olmadığını ve mücadelemize devam edeceğimizi hatırlatıyoruz” diye konuştu.

        Dr. Mengücük, tüm sorunlara ve olumsuz koşullara rağmen, özveriyle mesleğini en iyi şekilde yapan ve olağanüstü emek veren tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak sözlerini noktaladı.

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