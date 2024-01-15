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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'İyi Bir Aile Değiliz'in tanıtım filmi yayınlandı

        'İyi Bir Aile Değiliz'in tanıtım filmi yayınlandı

        Babalarının beklenmedik ölümüyle hayatının en tuhaf aile buluşmasına katlanmak zorunda kalan Murat ve akrabalarının başına gelenleri hikâye edinen 'İyi Bir Aile Değiliz'in tanıtım filmi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:43
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        Tanıtım filmi yayınlandı
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        Yapımı Olympos’a, yapımcılığı Mustafa Sönmez’e ait, ortak yapımcılığını Dilek Aydın, Sinan Eczacıbaşı ve Alihan Yalçındağ’ın üstlendiği ‘İyi Bir Aile Değiliz’in tanıtım filmi yayınlandı. Gösterime 9 Şubat’ta girecek olan filmde başrolleri; Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş, Şinasi Yurtsever, Melisa Doğu, Tarhan Karagöz, Nergis Çorakçı, Vedat Erincin, Asiye Dinçsoy ve Yakup Turgut paylaştı.

        ‘İyi Bir Aile Değiliz’; babalarının beklenmedik ölümüyle hayatının en tuhaf aile buluşmasına katlanmak zorunda kalan Murat ve akrabalarının başına gelenleri hikâye edindi.

        Tüm sülale rahmetli babalarını köylerindeki aile mezarlığına defnetmek isterken Murat (Kaan Yıldırım) bu adetlerin eskide kaldığını, İstanbul’da bu işi organize edeceğini söyler ve arkası kesilmeyen olaylar silsilesi böylelikle başlamış olur.

        Murat, babasını kaybetmenin üzüntüsü içindeyken, bir de bu hengamede cenaze kaybolur. Artık Murat'ın gözünde tüm aile üyeleri şüpheli durumdadır. İlaçlarını içse aslında iyi çocuk olan kuzen Hızır (Erkan Kolçak Köstendil), rahatsız edici şekilde yardım sever diğer kuzen Sinan (Sarp Apak), ailenin ayaklı gazetesi Çiçek (Derya Karadaş), işbirlikçi kapıcı (Şinasi Yurtsever) ve tüm diğer garip aile üyeleri, 24 saat süren bu hengamede Murat'ı giderek çileden çıkartırlar.

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        #İyi Bir Aile Değiliz
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